Bruno Henrique é jogador do FlamengoDivulgação/Flamengo

Publicado 05/01/2025 20:42

Rio - Com a transferência de Paulinho para o Palmeiras, o Atlético-MG deseja a contratação de um atacante para repor a saída. De acordo com informações da "Itatiaia", o Galo entrou em contrato com o Flamengo para demonstrar interesse em Bruno Henrique.

O desejo do Galo por Bruno Henrique é antigo e conta com o aval de Cuca novo técnico do clube mineiro. Recentemente, Sotelo, que defendeu o Grêmio na última temporada, foi avaliado, mas as negociações não evoluíram.

Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019 e rapidamente se adaptou ao clube do Rio de Janeiro. Com a camisa rubro-negra, o camisa 27 disputou 280 jogos, anotou 95 gols e distribuiu 56 assistências.



Além disso, Bruno Henrique é o jogador com mais títulos pelo Flamengo junto de Arrascaeta e Gabigol. O atacante conquistou quatro Cariocas (2019, 2020, 2021 e 2024), duas Libertadores (2019 e 2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021) e uma Recopa Sul-Americana (2020). Ele tem contrato com o Fla até dezembro de 2026.