Lance do jogo-treino entre Flamengo e MaricáGilvan de Souza / CRF

Publicado 05/01/2025 16:18

Rio - Neste domingo (5), o Flamengo venceu o Maricá por 1 a 0, em jogo-treino realizado no Ninho do Urubu. Daniel Sales fez o único gol da atividade, dividida em três partes, que serviu de preparação para o Campeonato Carioca.

O time que bateu o Maricá é formado principalmente por jovens da base, além de atletas que foram reservas na temporada passada, como Lorran e Carlinhos. O zagueiro Pablo, que retornou de empréstimo junto ao Botafogo , também integra a equipe.

Este será o grupo que disputará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O técnico Cleber dos Santos, do sub-20, aproveitou o jogo-treino e utilizou todos os atletas na atividade.

O gol e os melhores momentos do jogo-treino do Mengão contra o Maricá FC!#VamosFlamengo pic.twitter.com/ZiIwoOnZ2p — Flamengo (@Flamengo) January 5, 2025

O Rubro-Negro estreia no Campeonato Carioca no dia 12 de janeiro (domingo), às 16h, contra o Boavista, no estádio Baptistão, em Aracaju (SE). A partida é válida pela primeira rodada da Taça Guanabara.

O elenco principal, comandado pelo técnico Filipe Luís, vai se reapresentar um pouco antes, no dia 8 (quarta-feira). O grupo fará pré-temporada nos Estados Unidos.

Veja a lista de jogadores que iniciará o Carioca:

Goleiros: Dyogo Alves (2004), Lucas Furtado (2004), Andrew (2007) e Eduardo Jung (2007).

Laterais-direitos: Lucyan (2006) e Daniel Sales (2006).

Laterais-esquerdos: José Welinton (2004), João Carbone (2005) e Ainoã (2005).

Zagueiros: Cleiton (2003), Felipe Vieira (2005), Iago (2005), Da Mata (2006) e Pablo (1991).

Volantes: Daniel Rogério (2005), Rayan Lucas (2005), Fabiano (2005), Caio Garcia (2004) e João Victor (2005).

Meias: Rafael (2005), Guilherme (2006) e Lorran (2006).

Atacantes: Thiaguinho (2001), Felipe Teresa (2006), Wallace Yan (2005), Shola (2005), Felipe (2006) e Carlinhos (1997).