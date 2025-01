Gabigol posa para foto com a torcida do Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Gabigol posa para foto com a torcida do CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 04/01/2025 15:10

Belo Horizonte - O acionista majoritário do Cruzeiro, Pedro Lourenço, e Gabigol ironizaram Tite durante entrevista coletiva neste sábado, 4, após a apresentação do atacante no Mineirão. Sem citar o nome, o empresário disse que o centroavante não acertaria com o clube mineiro caso o técnico estivesse na Raposa. A declaração arrancou risadas de Gabi, que também cutucou o treinador.

"Ele fez uma ressalva para mim. Se fosse para vir um técnico aí, ele falou que não viria, não", ironizou Pedro Lourenço.

"Eu não falei, mas vou falar agora: é verdade. Agora você sabe (risos), respondeu Gabigol.

Pedro Lourenço e Gabigol soltando indiretas para Tite.



Pedro Lourenço: "Ele falou que se um técnico aí viesse para cá, ele não viria, não."



Gabigol: "Eu não falei, mas vou falar agora: é verdade. Agora você sabe."



TV Cruzeiro pic.twitter.com/hfBPJUbiD8 — Planeta do Futebol (@futebol_info) January 4, 2025

Vale lembrar que, desde o fim do ano passado, o atacante não esconde o desafeto pelo técnico. Em novembro, ainda no gramado da Arena MRV, após o título da Copa do Brasil, Gabigol disse que Tite não o respeitava como jogador

"Foi um ano conturbado. Houve a questão do doping e depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei e sempre busquei melhorar. Sempre tentei mostrar para ele (Tite) que eu poderia ajudar de alguma forma", lamentou o atacante, em entrevista ao SporTV.

O último ano de Gabi no Flamengo não saiu como o esperado. Ele perdeu a camisa 10, chegou a ficar suspenso por doping, sofreu com lesões e teve menos espaço com Tite. O atacante recuperou o prestígio somente após a chegada de Filipe Luís.