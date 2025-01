Pablo Torre fechou a conta na vitória do Barcelona - Divulgação/X @FCBarcelona

Depois de derrotas seguidas para Leganes e Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol, o Barcelona ganhou moral, neste sábado, ao golear o Barbastro, time da quarta divisão espanhola, por 4 a 0, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Rei.

Repleto de reservas, o time catalão não teve dificuldades para alcançar a vitória. No primeiro tempo, os comandados do técnico Hansi Flick concentraram as jogadas pelo alto e tiveram êxito. Após algumas chances desperdiçadas, o primeiro gol saiu aos 21 minutos, com García, de cabeça.

O artilheiro Lewandowski, também de cabeça, ampliou para o Barcelona, aos 31 minutos. O atacante polonês deixou sua marca novamente aos dois minutos da etapa final e fez 3 a 0. Detalhe: nos dois gols o centroavante aparentou estar em posição de impedimento, mas o jogo não teve a utilização do VAR.

Aos 11 minutos, o goleiro Fabrega errou ao sair jogando e deixou a bola livre para Torre fazer o quarto gol do Barcelona na partida.

Com a vitória garantida, o Barcelona diminuiu o ritmo, Flick fez mais alterações no time, enquanto o Barbastro não teve forças para reagir.