João Pedro, do Brighton, recebe a marcação de Gabriel Jesus, do Arsenal - Glyn Kirk / AFP

João Pedro, do Brighton, recebe a marcação de Gabriel Jesus, do ArsenalGlyn Kirk / AFP

Publicado 04/01/2025 18:17

Inglaterra - Neste sábado (4), Brighton e Arsenal empataram por 1 a 1 no Falmer Stadium, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. O jovem Ethan Nwaneri, de apenas 17 anos, colocou os Gunners em vantagem no primeiro tempo. Já na etapa complementar, João Pedro, atacante cria da base do Fluminense, converteu o pênalti que sofreu para dar números finais ao confronto.

Com o resultado, o Arsenal não conseguiu encostar no Liverpool. Os Gunners somam 40 pontos e aparecem na segunda colocação. Os Reds lideram com 45, mas têm dois jogos a menos. O Brighton, por sua vez, aparece em décimo, com 28 pontos.

Agora, o time do técnico Mikel Arteta vira a chave para a Copa da Liga Inglesa. O Arsenal volta a campo na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília) para enfrentar o Newcastle no Emirates Stadium. A partida é válida pelo jogo de ida da semifinal.

Já o Brighton foca na Copa da Inglaterra. Os Seagulls vão enfrentar o Norwich no próximo sábado (11), a partir das 12h (de Brasília), em Carrow Road. O confronto, que acontece em jogo único, é válido pela terceira fase da competição.