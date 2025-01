Gabigol é apresentado no Mineirão - Reprodução / Cruzeiro

Publicado 04/01/2025 13:10 | Atualizado 04/01/2025 13:11

Minas Gerais - Novo reforço do Cruzeiro, Gabigol, de 28 anos, foi apresentado no Mineirão como reforço do clube mineiro. O ídolo do Flamengo foi saudado por mais de 40 mil torcedores da Raposa, que compareceram ao principal estádio de Minas Gerais, para exaltar o atacante. Gabigol recebeu a camisa do Alviceleste do do presidente da SAF do clube mineiro, Pedro Lourenço.



"Muito feliz, por ter essa oportunidade. Venho para ajudar o Cruzeiro a voltar a ser campeão, para voltar a lutar pelos títulos. Essa aqui é a nossa casa, e espero que a gente possa se ajudar muito. O Cruzeiro forte incomoda muita gente", afirmou o atacante.

A chegada de Gabigol foi exaltada pelo acionista majoritário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que chegou a afirmar que este sábado é o dia mais feliz da sua vida.

"Há seis meses eu disse para vocês que eu iria parar Belo Horizonte. E o dia chegou. E nós com nada mais, nada menos que o melhor jogador do Brasil na atualidade, o atleta com mais títulos nos últimos anos, ele tem mais títulos que muitos grandes clubes do Brasil. Não fomos atrás de uma aventura, fomos atrás de uma realidade. Eu tinha esse sonho e esse sonho foi realizado no dia de hoje. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, pode dar esse presente para essa torcida. Ele teve várias propostas, mas preferiu vir para o Cruzeiro, que é motivo de muito orgulho para nós", afirmou o empresário.

Além de Gabigol, o Cruzeiro também apresentou outros quatro reforços neste sábado: Rodriguinho, Fagner, Eduardo e Christian. O atacante desembarcou em Belo Horizonte, por volta as 11h30 (de Brasília), neste sábado, para ser apresentado com grande festa no Mineirão. O jogador chegou com a camisa do Cruzeiro em mãos após viajar no jatinho do presidente da SAF, o empresário Pedro Lourenço.