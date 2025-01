Rodrigo Garro é apoiador do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 04/01/2025 10:50 | Atualizado 04/01/2025 12:12

Rio - O meia do Corinthians, Rodrigo Garro, de 27 anos, se envolveu em um acidente com óbito na Argentina, na madrugada deste sábado. De acordo com informações do jornal argentino "Olé", o apoiador está detido para investigações.

O acidente teria acontecido na província de La Pampa, na Argentina. O automóvel dirigido por Garro teria se chocado com um motociclista, que acabou morrendo. O jogador do Corinthians teria sido detido após realizar um teste de bafômetro, que teria indicado a presença de álcool no atleta.

De acordo com informações do diário argentino, Rodrigo Garro ficará preso preventivamente até que os peritos consigam descobrir o que exatamente aconteceu e qual o grau de culpa do apoiador no caso.

A vítima do acidente é Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, conforme o relato do portal local En Boca de Todos HD. Em contato com o veículo de imprensa, um representante da segurança de La Pampa, Francisco Javier Cuenca, afirmou que a perícia será fundamental para determinar a culpabilidade e como se deu o acidente. Moradores apontam a falta de sinalização adequada como um fator de risco para quem trafega na região.

Contratado pelo Corinthians no ano passado, o apoiador foi um dos principais jogadores da equipe na temporada. Ele entrou em campo em 62 jogos, fez 13 gols e deu 14 assistências.