Vini Jr pode pegar gancho - AFP

Vini Jr pode pegar ganchoAFP

Publicado 04/01/2025 08:48

Rio - Melhor jogador do mundo, o atacante Vini Jr, de 24 anos, pode receber uma punição de até 12 partidas no Campeonato Espanhol após ter sido expulso por se desentender com o goleiro Dimitrievski, na última sexta-feira, na vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Valencia, na competição.

O brasileiro pode ser enquadrado no artigo 103 do Código Disciplinar da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF). A possível pena para Vini Jr é de no mínimo quatro jogos, de forma consecutiva e imediata, podendo pegar até 12 de gancho.

"Aos 79 minutos, o jogador Vinicius foi expulso pelo seguinte motivo: por acertar deliberadamente na cabeça de um adversário, sem que a bola estivesse em disputa, com uso de força não insignificante. Expulso, o referido jogador teve que ser contido por membros de seu clube e levado ao vestiário enquanto seus protestos continuavam", escreveu o árbitro César Soto Grado na súmula.

O lance ocorreu aos 32 minutos do segundo tempo. Vini Jr e Dimitrievski se desentenderam dentro da área do Valencia. O árbitro foi avisado pelo auxiliar pelo VAR sobre a confusão entre os dois jogadores. Soto Grado resolveu punir o goleiro com o cartão amarelo e expulsar o brasileiro. O clube da casa vencia por 1 a 0 e depois disso, o Real virou a partida.

Alvo de racismo no estádio Mestalla em 2023, Vini Jr sofreu várias provocações por parte da torcida do Valencia com cartazes e cânticos. Após a partida, o treinador Carlo Ancelotti defendeu Vini Jr e afirmou que a expulsão foi exagerada.

"Nós pensamos que não era para vermelho, era para dois amarelos. Foi expulso, mas a equipe reagiu a esta dificuldade, como também ao pênalti perdido. Vamos recorrer, não sei se aceitarão. Não falei nada (a Vinicius). Acredito que dois amarelos eram suficientes. Tomara que possa jogar o próximo jogo. E nada além disso, segue sendo determinante para nós", opinou.