Vini Jr no jogo do Real Madrid contra o ValenciaJosé Jordan / AFP

Publicado 03/01/2025 20:10 | Atualizado 03/01/2025 23:14

Espanha - Vini Jr mandou uma mensagem para os companheiros por meio do X (antigo twitter), nesta sexta-feira (3), após a vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Valencia . O brasileiro, que foi expulso quando o time merengue perdia a partida por 1 a 0, escreveu: "Perdão e obrigado, equipe!", escreveu Vinicius.

Perdon y gracias equipo!!!!!! — Vini Jr. (@vinijr) January 3, 2025

O brasileiro foi expulso aos 34 minutos do segundo tempo. O goleiro Dimitrievski provocou Vini Jr, que respondeu com um empurrão em seu rosto. O árbitro revisou o lance no VAR e expulsou o brasileiro.

Mesmo com a derrota parcial por 1 a 0 e um homem a menos em campo, o Real Madrid não jogou a toalha e contou com o brilho de Bellingham para construir a virada. O inglês deu a assistência para Modric empatar e pouco depois marcou o gol que selou a vitória merengue.

O Valencia até tentou reagir, mas não conseguiu. No último lance, Rioja acertou um chutaço de fora da área que carimbou a trave.