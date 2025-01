Everton construiu novo estádio em Liverpool, às margens do rio Mersey - Divulgação/Everton

Publicado 03/01/2025 21:43

Tradicional clube inglês, o Everton anunciou quando será a inauguração de seu novo estádio, com custo estimado em 800 milhões de libras (cerca de R$ 6 bilhões). A diretoria dos Toffees promoverá um evento-teste no dia 17 de fevereiro, para apenas 10 mil torcedores.

Rival do gigante Liverpool, os azuis da cidade construíram a nova casa às margens do rio Mersey, na região norte. O entorno do local chama atenção pela beleza e estrutura montada.

O segundo evento-teste está previsto para o fim de março ou início de abril, com um amistoso da equipe sub-21, diante de 25 mil torcedores. A terceira fase será antes do fim da atual temporada, com a capacidade total (52.888 pessoas).

O Everton informou que o local ainda não pode receber jogos oficiais, por isso, nem mesmo partidas com público reduzido são viabilizadas. A meta é ter o estádio de Bramley-Moore pronto no início da 2025/26.

As obras começaram em agosto de 2021, com orçamento de 500 milhões de libras. No entanto, de acordo com documentos apresentados pelo clube na luta contra perda de pontos na Premier League, esse valor subiu para 800 milhões de libras. O novo estádio vai substituir o tradicional Goodison Park, fundado em 1892.

