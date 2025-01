Cobrança de pênalti de João Lourenço, do Fluminense - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 03/01/2025 21:03

São Paulo - Na noite desta sexta-feira (3), o Fluminense venceu a Inter de Limeira por 2 a 1 no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, pela primeira rodada do Grupo 10 da Copinha. João Lourenço, duas vezes de pênalti, fez os gols do Tricolor. O goleiro Kevyn Vinícius marcou contra para a equipe paulista.

Cabe destacar que partida entrou para a história do Flu na competição. Isso porque o embate contra a Inter de Limeira foi o jogo de número 200 do Tricolor na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, de acordo com os números do clube, o time soma 110 vitórias, 40 empates e 50 derrotas na Copinha.

Com o resultado desta noite, o Fluminense chegou aos três pontos e assumiu a segunda colocação do grupo. A Inter de Limeira tem zero e aparece logo atrás, na terceira posição. O líder é o Linense, que goleou o Coimbra por 5 a 2.

O time das Laranjeiras volta a campo na próxima segunda-feira, às 18h30, no mesmo estádio, para enfrentar o Coimbra. A partida é válida pela segunda rodada da competição.