Manoel está no Fluminense desde 2021Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 02/01/2025 19:04 | Atualizado 02/01/2025 19:07

Rio - O Fluminense oficializou, na noite desta quinta-feira (2), a renovação de contrato de Manoel. O novo vínculo do zagueiro será válido até dezembro deste ano.

Campeão da América e da @ConmebolRecopa, o zagueiro Manoel assina novo vínculo com o Fluminense, até o fim da temporada 2025. Seguimos juntos, Guerreiro!



Saiba mais >> https://t.co/zauexEnpDB pic.twitter.com/hCsG71I7Jx — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 2, 2025

“Primeiramente estou muito feliz com a confiança de todos do clube. Estou muito motivado par poder ajudar. Que seja um ano maravilhoso para a gente. Minha família toda ficou muito contente e estou confiante de que 2025 vai ser um ano abençoado para o Fluminense”, disse Manoel.

Manoel foi um dos destaques do Fluminense em 2022, mas no ano seguinte sofreu com lesões e com uma suspensão de oito meses por testar positivamente no doping para a substância osterina, que não é autorizada. Em 2024, voltou a atuar, mas sentiu a falta de ritmo e encontrou dificuldades para se firmar.

Na reta final do ano, ganhou prestígio com o técnico Mano Menezes, que foi peça chave para sua permanência. No entanto, o defensor precisou aceitar uma redução salarial "considerável" para continuar nas Laranjeiras. Na última temporada, disputou 18 jogos e fez um gol.

Manoel fez parte do elenco do Fluminense em quatro títulos: na Libertadores de 2023, dois Cariocas em 2022 e 2023, e na Recopa Sul-Americana no ano passado.