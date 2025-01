John Kennedy foi de herói da Libertadores a quase última opção no ataque do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 02/01/2025 12:28

aguarda esses últimos trâmites para oficializar a saída do autor do gol do título da Libertadores de 2023.

John Kennedy viajou ao México para fazer exames médicos e assinar contratado com o Pachuca. O atacante será emprestado por um ano pelo Fluminense , quedo autor do gol do título da Libertadores de 2023.

Fora dos planos, John Kennedy compartilhou nesta quinta-feira (2) uma postagem de seu empresário, na qual os dois estão no aeroporto.



O acerto entre o Tricolor e o Pachuca já aconteceu em dezembro. O empréstimo será por cerca de R$ 3 milhões e tem a opção de compra, que gira em torno de R$ 40 milhões por 70% dos direitos econômicos.

Fora dos planos de Mano Menezes, o atacante ficou sem jogar na reta final de uma temporada para esquecer.

Após um 2023 mágico, John Kennedy se viu envolvido em casos de indisciplina e afastamento. E quando jogou, não mostrou o mesmo futebol que o fez se tornar uma das peças importantes da conquista da Libertadores.



Ele deseja atuar fora do Brasil para ter rodagem na carreira, reencontrar o bom e chegar ao futebol europeu. No início de 2024, esteve na mira de clubes da Espanha e da Rússia, mas as conversas não avançaram.