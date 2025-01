Torcida do Fluminense durante jogo em Moça Bonita - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 02/01/2025 13:56

Fluminense definiu onde mandará seu primeiro jogo na temporada, contra o Sampaio Corrêa, no dia 12 de janeiro, na estreia do Campeonato Carioca. Segundo o "ge", o clube chegou a um acordo com o Bangu para atuar em Moça Bonita. Rio - Odefiniu onde mandará seu primeiro jogo na temporada, contra o Sampaio Corrêa, no dia 12 de janeiro, na estreia do. Segundo o "ge", o clube chegou a um

No início do estadual, o Tricolor não poderá contar com o Maracanã. O estádio ficará fechado até o dia 25 de janeiro para troca do gramado, que sofreu com os 73 jogos disputados em 2024.

Na segunda rodada, o Fluminense jogará no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, contra os donos da casa, que serão mandantes. Depois, o Tricolor terá que definir onde atuará contra o Maricá, no dia 19, pela terceira rodada, já que ainda não terá o Maracanã.

O primeiro jogo do Fluminense no Maracanã deve acontecer somente no dia 2 de fevereiro, contra o Boavista, pela sétima rodada do Campeonato Carioca.