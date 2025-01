Renê está de saída do Internacional - Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 02/01/2025 12:47

Rio - Sem acordo para renovar o contrato com o Internacional, o lateral-esquerdo Renê ficou livre no mercado. O jogador, de 32 anos, busca de um novo clube e teve o nome especulado no Fluminense, mas ainda não existe nenhuma proposta oficial, segundo o jornalista Venê Casagrande.

O empresário André Cury negou que tenha recebido proposta do Fluminense. Desde a última semana, a imprensa gaúcha especulou o nome de Renê no Tricolor das Laranjeiras. O jogador vai avaliar as opções e definirá o futuro nas próximas semanas.

O Fluminense, por outro lado, busca um lateral-esquerdo após as saídas de Marcelo e Diogo Barbosa. O Tricolor inicia a temporada com o colombiano Gabriel Fuentes, que foi titular nos últimos dois jogos de 2024, e o jovem Esquerdinha.