Germán Cano em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 02/01/2025 09:10 | Atualizado 02/01/2025 09:12

Rio - O Fluminense está próximo de confirmar a renovação de contrato com Germán Cano. O Tricolor chegou a um acordo com o centroavante argentino para ampliar o vínculo até o fim de 2026, segundo informações do "UOL". O atual acordo com o jogador é válido até dezembro deste ano.

O anúncio da renovação deve acontecer após a reapresentação do elenco. O Fluminense apresentou uma proposta antes das festas de fim de ano, mas o argentino fez ponderações. A resposta ficou para o início de 2025, e as partes chegaram a um acordo verbal. Resta a assinatura para o anúncio.

Cano, de 37 anos, foi contratado em 2022 e foi o artilheiro do futebol brasileiro nos dois primeiros anos com a camisa tricolor. Em duas temporadas, marcou 84 gols e foi o destaque da campanha do inédito título da Libertadores, com 13 gols — incluindo na final contra o Boca Juniors, da Argentina.

Em 2024, Cano passou longe do desempenho dos dois primeiros anos pelo Fluminense. O argentino sofreu com problemas físicos e marcou apenas sete gols em 47 partidas. Ao todo, ele soma 91 gols com a camisa tricolor e é o terceiro estrangeiro com mais gols na história do clube, atrás Welfare (161) e Russo (155).