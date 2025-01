Lucas Crispim - Divulgação/Fortaleza

Publicado 02/01/2025 18:12

Rio - O Fluminense tem um novo alvo no mercado para reforçar seu elenco em 2025. Trata-se do meia Lucas Crispim, ex-Fortaleza e que atualmente defende o Buriram United, da Tailândia. A informação foi dada pelo site "ge".

O Tricolor fez uma consulta para saber a situação de Crispim, que tem contrato com o time tailandês até o fim do ano. Com isso, ele poderia assinar um pré-contrato a partir de julho.

Revelado pelo Santos, Lucas Crispim subiu aos profissionais em 2014, mas teve poucas chances na Vila Belmiro. Depois, foi emprestado para clubes como Vasco, Joinville, Atlético-GO e Ituano.



No Fortaleza, viveu seu auge. Foram três temporadas pelo Leão, com com 128 partidas, nove gols e 17 assistências. Por lá, conquistou o tricampeonato cearense e a Copa do Nordeste.