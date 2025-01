Bellingham, do Real Madrid, em ação contra o Valencia - José Jordan / AFP

Bellingham, do Real Madrid, em ação contra o ValenciaJosé Jordan / AFP

Espanha - Mesmo com a expulsão de Vini Jr e o pênalti perdido por Bellingham, o Real Madrid venceu o Valencia por 2 a 1 no Estádio de Mestalla, nesta sexta-feira (3), e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. Hugo Duro abriu o placar para o time da casa no primeiro tempo, mas Modric e Bellingham viraram o jogo para os Merengues.

O segundo tempo, aliás, reservou as principais emoções da partida. Logo no início da etapa complementar, Vini Jr desarmou o adversário e acionou Mbappé, que foi derrubado na área. O árbitro não teve dúvidas e assinalou o pênalti. Bellingham foi para a cobrança, mas mandou na trave.

Pouco depois, foi a vez de Bellingham acionar Mbappé, que fez linda jogada e deixou tudo igual no marcador. No entanto, o VAR traçou as linhas e pegou impedimento do francês.

Já aos 34 minutos, a situação do Real Madrid ficou delicada. O goleiro Dimitrievski provocou Vini Jr, que respondeu com um empurrão em seu rosto. O árbitro revisou o lance no VAR e expulsou o brasileiro.

Apesar do cenário, o Real Madrid não jogou a toalha e contou com o brilho de Bellingham para construir a virada. O inglês deu a assistência para Modric empatar e pouco depois marcou o gol que selou a vitória merengue.

O Valencia até tentou reagir, mas não conseguiu. No último lance, Rioja acertou um chutaço de fora da área que carimbou a trave da meta defendida por Courtois.

Situação dos times na tabela

Com a vitória no jogo atrasado da 12ª rodada, o Real Madrid chegou aos 43 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid, que tem um jogo a menos, soma 41 e aparece logo atrás, em segundo.



Já o Valencia está na zona de rebaixamento. O time tem apenas 12 pontos e ocupa a 19ª posição no campeonato.