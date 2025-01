Novo autódromo será construído em Guaratiba, na Zona Oeste - Reprodução

Novo autódromo será construído em Guaratiba, na Zona OesteReprodução

Publicado 03/01/2025 17:52

Rio - A prefeitura do Rio publicou nesta sexta-feira (3), em seu diário oficial, o decreto número 55632 que regulamenta a Operação Urbana Consorciada para a construção do Autódromo Parque de Guaratiba. O circuito deixará o município à disposição para provas de automobilismo após 12 anos - o último foi o de Jacarepaguá, demolido em 2012.

Projeto de Lei Complementar 162/2024, votado em junho de 2024. Dentre as diretrizes, está a de que o espaço poderá ser usado para eventos e outras competições esportivas fora do calendário do automobilismo. O documento detalha o que já havia sido indicado na aprovação por parte da Câmara do Rio, noDentre as diretrizes, está a de que o espaço poderá ser usado para eventos e outras competições esportivas fora do calendário do automobilismo.

O decreto também prevê a criação de uma estação do BRT Transoeste perto do novo circuito para auxiliar na logística de transporte de torcedores e estrutura tecnológica para gerir o espaço de forma sustentável, com uso de painéis de energia fotovoltaica, iluminação de LED, economia de recursos naturais, sistemas de reuso de águas servidas, captação de água de chuvas outras medidas.



Além do foco em estrutura do Autódromo Parque de Guaratiba, também foram determinadas duas construções: um lote de 2.500m² para abrir uma escola municipal e outro de 7.500m² para praça pública de esporte e lazer.