Isidro Pitta em ação durante jogo do Cuiabá - AssCom Dourado

Isidro Pitta em ação durante jogo do CuiabáAssCom Dourado

Publicado 03/01/2025 16:33

São Paulo - Outrora alvo do Fluminense na janela de transferências , o paraguaio Isidro Pitta é o novo reforço do Red Bull Bragantino. O clube paulista oficializou a contratação do centroavante, que estava no Cuiabá, na tarde desta sexta-feira (3). O vínculo do jogador com o Massa Bruta vai até o fim de 2028.

!



O centroavante da seleção paraguaia de 25 anos chega ao Massa Bruta com contrato até o fim de 2028.



Seja bem-vindo, El Viking! Que você possa invadir muitas áreas adversárias por aqui! … https://t.co/Hk66kPH2co pic.twitter.com/hgmCgvlF8U — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 3, 2025

O Dourado também confirmou a transação e deu detalhes do negócio. O Cuiabá vendeu 70% dos direitos econômicos de Pitta por 4,93 milhões de euros (pouco mais de R$ 31,2 milhões na cotação atual). Deste valor, 4,35 milhões serão fixos e o restante, em metas.

"O Cuiabá Esporte Clube confirma oficialmente a negociação do atacante Isidro Pitta ao Red Bull Bragantino. Detentor de 100% dos direitos econômicos do atleta, o Dourado vendeu 70% ao clube paulista por € 4.930.000 sendo € 4.350.000 fixos e € 580.000 em metas e obrigação de compra de porcentagem adicional. O Cuiabá manteve 30% dos direitos do atacante".