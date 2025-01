Eduardo deixou o Botafogo ao fim de 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/01/2025 15:28

Belo Horizonte - Nesta sexta-feira (3), o Cruzeiro anunciou a contratação do meia Eduardo, que deixou o Botafogo ao fim do ano passado . O vínculo do jogador com a Raposa vai até o fim de 2025.

Eduardo chegou ao Alvinegro em julho de 2022. Ele foi um dos principais nomes da reconstrução do Botafogo e teve uma temporada de destaque em 2023, quando o time brigou pelo título do Brasileirão.

Já em 2024, o meio-campista sofreu com lesões e perdeu espaço no time com as novas contratações. Mesmo assim, atuou em 35 partidas, fez oito gols e deu quatro assistências.

Ao todo, disputou 97 jogos, marcou 23 gols e contribuiu com 12 assistências. Com a camisa do Glorioso, Eduardo conquistou a Libertadores, o Brasileirão e a Taça Rio (2x). Como não teve o contrato renovado, ficou livre no mercado e rapidamente acertou com o Cruzeiro.