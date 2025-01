Cristiano Ronaldo chegou ao Al-Nassr em 2022 - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 03/01/2025 17:18

Rio - Apesar das especulações em torno de seu futuro , Cristiano Ronaldo indicou que deverá permanecer no Al-Nassr em 2025. O vínculo do craque português vai até junho deste ano, e o atacante já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

"Estou feliz na Arábia Saudita e minha família está feliz. Começamos uma nova vida neste lindo país", disse Cristiano Ronaldo, em entrevista ao jornalista Fabrizio Romano.

O camisa 7 desembarcou no país árabe em 2022, porém, até o momento, conquistou apenas um título - a Copa dos Campeões Árabes de 2023. De acordo com ele, embora seja "difícil competir" com os rivais Al-Hilal e Al-Ittihad, o trabalho e a dedicação podem mudar a situação de seu clube.

"Continuamos tentando melhorar, é difícil competir com Al-Hilal e Al-ttihad, mas estamos lutando. O futebol é assim, temos bons e maus momentos. Mas o importante é continuar a ser profissional, respeitar o clube, os contratos e acreditar que as coisas vão mudar. Falo sobre tentar ganhar mais títulos. A Liga dos Campeões é algo que sonho ganhar pelo clube, assim como a liga", garantiu.