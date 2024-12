Cristiano Ronaldo é jogador do Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 30/12/2024 15:50

Rio - Com o contrato até junho de 2025, Cristiano Ronaldo, de 39 anos, pode deixar o Al-Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o português avalia a possibilidade de mudar de ares para concluir seu grande último objetivo no futebol: o milésimo gol.

No entanto, existe um ponto que pode mantê-lo no Al-Nassr: Cristiano Ronaldo quer conquistar o título do Campeonato Saudita, completando seu aproveitamento de 100% de títulos nacionais em todas as equipes que defendeu na carreira. Porém, essa situação pode mudar.

O craque português chegou ao Al-Nassr em dezembro de 2022 e, segundo diferentes publicações da imprensa internacional, recebe quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e acordos de publicidade.

Cristiano Ronaldo não pensa em aposentadoria e se vê atuando em alto nível por mais tempo. No Al-Nassr, ele entrou em campo em 89 jogos, fez 80 gols e 18 assistências desde que chegou ao futebol saudita em 2022.