Cuca é o novo treinador do Atlético-MGDivulgação / Atlético-MG

Publicado 29/12/2024 18:10

Minas Gerais - O Atlético-MG tem um novo técnico para 2025. O sucessor do argentino Gabriel Milito, demitido recentemente, será um velho conhecido do clube e da torcida: Alex Stival, o Cuca. Com passagens vitoriosas pelo time de Belo Horizonte, o treinador de 61 anos estava livre no mercado desde junho, quando pediu demissão do Athletico Paranaense.

O último trabalho de Cuca no Atlético foi em 2022, quando teve passagem discreta, sem títulos. O mais importante trabalho do técnico no clube foi um ano antes, em 2021, quando conquistou a tríplice coroa: Estadual, Copa do Brasil e Brasileirão. Depois das conquistas, alegou problemas pessoais e resolveu encerrar seu trabalho. Ele também foi o responsável por comandar o time no título da Copa Libertadores, em 2013. Dessa maneira, Cuca dará início em 2025 à sua quarta passagem pelo time mineiro.

Além do Galo, Cuca passou por outros clubes importantes do futebol brasileiro como Palmeiras, tendo sido campeão brasileiro no Verdão, Corinthians, São Paulo, Santos, Botafogo, Fluminense, Flamengo e Cruzeiro. Seu última trabalho foi no Athletico-PR no ano passado.

Na última temporada, o Atlético-MG viveu momentos de enorme expectativa com a chegada nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil. Vice para Botafogo e Flamengo, o Alvinegro só se livrou do rebaixamento para a Série B na última rodada, ao derrotar o Athletico-PR, em Belo Horizonte.

* Com informações do Estadão Conteúdo