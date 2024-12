Liverpool goleou o West Ham por 5 a 0 e segue isolado na liderança do Campeonato Inglês - Adrian Dennis / AFP

Liverpool goleou o West Ham por 5 a 0 e segue isolado na liderança do Campeonato InglêsAdrian Dennis / AFP

Publicado 29/12/2024 16:32

Rio - O Liverpool segue isolado na liderança do Campeonato Inglês. Com uma grande exibição coletiva, os Reds golearam o West Ham por 5 a 0, neste domingo (29), fora de casa, pela 19ª rodada, e segue com oito de vantagem para o segundo colocado Nottingham Forest — e com dois jogos a menos.

Foram cinco gols de cinco jogadores diferentes. Luis Díaz, Cody Gakpo e Mohamed Salah resolveram o jogo ainda no primeiro tempo, enquanto Trent Alexsander-Arnold e Diogo Jota complementaram o placar na etapa final para o delírio dos torcedores presentes na casa do West Ham.

O Liverpool teve o domínio absoluto da partida. Os Reds tiveram mais posse de bola, finalizaram 22 vezes e acertaram 13 no alvo — mais do que o número total de finalizações do West Ham (7 chutes e nenhum na direção do gol do goleiro brasileiro Alisson.

Com a vitória, o Liverpool chegou a 45 pontos e abriu oito de vantagem para o vice-líder Nottingham Forest, que ainda pode perder a posição para o Arsenal. Já o West Ham ocupa o 13º lugar com 23 pontos e está em uma zona longe da briga contra o rebaixamento e também por vagas nas competições continentais.