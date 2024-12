Pep Guardiola é técnico do Manchester City - AFP

Publicado 29/12/2024 20:23

Inglaterra - Após cinco jogos sem vencer no Campeonato Inglês, o Manchester City voltou a conquistar três pontos na competição. Em coletiva após a partida contra o Leicester, o treinador Pep Guardiola reforçou o alívio pelo fim do jejum do atual tetracampeão da Premier League.

"Não é uma alegria, é um alívio neste momento. Essa é a palavra que realmente expressa o sentimento que todos nós temos. Parece que fizemos coisas incríveis durante muitos anos e agora não conseguimos vencer jogos. É um alívio, mas temos que melhorar", disse.

A vitória por 2 a 0 neste domingo também é importante pensando em um histórico mais amplo. Antes do resultado positivo, o Manchester City tinha conquistado apenas uma vitória nas últimas 13 partidas contando todas as competições.

"Não foi o jogo ideal, mas neste momento é quase impossível aceitá-lo. Espero que a vitória nos dê um ânimo melhor", concluiu.