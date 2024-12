Yenys Olmedo é torcedora do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2024 19:50

Rio - De olho em ter um corpo bronzeado para a virada do ano, a musa do Olimpia, Yenys Olmedo, decidiu passar por um bronzeamento artificial, porém, acabou exagerando e ficando bastante insatisfeita com o resultado.

"Não estou nada bem, meu corpo inteiro continua doendo, não consigo tomar banho, me secar, vestir roupas leves porque queima, minha pele dói. Não consigo nem dormir, os lençóis roçam em mim e tudo dói", desabafou em entrevista ao site "Popular".

Os efeitos do bronzeamento não foram os desejados. Yenys ficou queimada e também com febre por conta do exagero no procedimento.

"Eu queria estar bem bronzeada para o final de semana e para o brinde de Ano Novo, mas exagerei e acabei vermelha como um tomate, sem bronzeada nenhuma. Meu corpo todo estava queimando, tive que tomar remédio para tentar me sentir melhor", disse.