Savinho marcou na vitória do Manchester City sobre o Leicester por 2 a 0 - Darren Staples / AFP

Publicado 29/12/2024 14:03

Rio - O Manchester City voltou a vencer e amenizou a crise na temporada 2024/25. Com gols de Savinho e Erling Haaland, os Citizens venceram o Leicester City por 2 a 0, neste domingo (29), fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

Apesar da vitória, o Manchester City oscilou e sofreu em alguns momentos. O Leicester, por exemplo, teve mais posse de bola e quase igualou o número de finalizações, mas pecou na precisão. Porém, a vitória foi valiosa para tranquilizar o ambiente para Pep Guardiola.

O Manchester City saiu na frente do placar com Savinho, aos 21 minutos do primeiro tempo. O brasileiro aproveitou o rebote da finalização de Foden para estufar as redes. Já na etapa final, Haaland ampliou aos 29 minutos, com assistência de Savinho, e garantiu os três pontos para os Citizens.

Com a vitória, o Manchester City chegou aos 31 pontos e subiu para o quinto lugar, mas ainda está fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões em 2025/26. Já o Leicester, por sua vez, é o 18º colocado, com 14, e segue na briga contra o rebaixamento.