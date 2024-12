Neymar corta o bolo em homenagem a Jorge Jesus e serve na boca do técnico - Reprodução de Instagram do Al-Hilal

Neymar corta o bolo em homenagem a Jorge Jesus e serve na boca do técnico

Publicado 29/12/2024 13:33

Os jogadores e o Al-Hilal prestaram uma homenagem a Jorge Jesus, eleito o melhor técnico do Oriente Médio no Globe Soccer Awards, entregue na sexta-feira (27). Em vídeo divulgado pelo clube saudita, Neymar corta o bolo e serve um pedaço na boca do português, garantindo risadas no vestiário.



Jorge Jesus ganhou aplausos e dois bolos, sendo um deles com uma foto sua além da frase em inglês: "Parabéns, Mister. Você é o melhor".



O treinador português foi premiado pela grande campanha do Al-Hilal na Arábia Saudita. Além do título nacional, o time chegou à incrível marca de 34 partidas invicto, até perder novamente.



"Obrigado por esta distinção! Este prêmio não é só meu. É de todos nós! Obrigado aos meus jogadores, à minha equipa técnica e a toda a direção do Al-Hilal. São vocês que tornam estes momentos possíveis! Quero ainda dar uma palavra aos nossos fãs, é também por vocês que trabalhamos todos os dias ao mais alto nível! Por último, quero agradecer à minha família que me apoia desde o primeiro dia! Este é um prêmio coletivo!", postou Jorge Jesus.