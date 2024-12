Fachada da sede da CBF tem homenagem gigante a Vini Jr, melhor jogador do mundo - Joilson Marconne/CB

Publicado 29/12/2024 11:51

na fachada da sede da entidade, na Barra da Tijuca.

Rio - Eleito melhor do mundo no The Best, da Fifa , e com mais outras quatro premiações em 2024, Vini Jr recebeu uma homenagem da CBF. O atacante do Real Madrid e da seleção brasileiro passou a estampar um painel gigante

"O melhor do mundo é nosso", diz a arte, que tem também uma foto de Vini Jr com a camisa 7 da seleção brasileira e o troféu de melhor do mundo.



Vini Jr foi o sexto brasileiro a conseguir o feito, após Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká. O Brasil não tinha um melhor jogador da temporada desde 2007.



Após a decepção com a perda do Bola de Ouro, entregue pela revista francesa a Rodri, do Manchester City, o atacante foi eleito em outras duas premiações. Além do Fifa The Best, ele também ganhou o Globe Soccer Awards, na sexta-feira (27).



Ele também recebeu troféus por ser o melhor jogador da Liga dos Campeões 2023-24, da final da Copa Intercontinental de 2024 e também do torneio mundial.