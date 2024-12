Eli Villagra é musa do Cerro - Reprodução / Instagram

Publicado 30/12/2024 09:25

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, está no Brasil em Santa Catarina, em Jurerê, para o fim de ano. Porém, a beldade passou por uma situação lamentável no país. Ela revelou que sofreu uma tentativa de assédio de um homem.

"Sim, um cara tentou tocar minha bunda, mas não conseguiu porque eu gritei. Além disso, acho que ele só fingiu, não sei se realmente tinha intenção de fazer isso, mas ele fez o gesto e isso me assustou", afirmou em entrevista ao portal "Popular".

Eli afirmou que não é a primeira vez que isso acontece e lamentou o ocorrido. A beldade explicou também como a situação ocorreu.

"Eu estava deitada de bruços, tomando banho de sol, e do nada senti alguém atrás de mim. Lá eu vejo aquele homem parado com as mãos abertas como se fosse fazer alguma coisa, tocar minha bunda, eu digo. Obviamente ele pretendia fazer algo comigo, mas eu gritei e ele foi embora", disse.