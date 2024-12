Sérgio Conceição pode treinar o Milan - Divulgação / Porto

Publicado 29/12/2024 20:42

Rio - Considerado uma das alternativas de John Textor a permanência de Artur Jorge, Sérgio Conceição irá treinar o Milan. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o português topou a proposta para assumir o comando do Rossonero durante a metade da temporada europeia.

Ele irá assinar contrato até junho de 2026 e será o substituto de Paulo Fonseca. O Milan vive situação delicada e é apenas o oitavo colocação no Campeonato Italiano. Com isso, uma troca vem sendo avaliada pelo heptacampeão europeu.

Nascido em Coimbra, Sérgio Conceição defendeu como jogador a seleção de Portugal de 1996 a 2003. Ele teve seu auge no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, quando defendeu a Inter de Milão, o Parma e Lazio, todos da Itália.

Como treinador, seu principal trabalho foi no Porto, que dirigiu de 2017 a 2024. Pelo clube lusitano, ele conquistou 11 títulos, os principais foram três campeonatos nacionais.