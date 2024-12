Vini Jr. com o troféu 'The Best' - Karim JAAFAR / AFP

Publicado 29/12/2024 09:40 | Atualizado 29/12/2024 09:43

Rio - Vini Jr ainda tem muita história para escrever no Real Madrid. Segundo o jornal espanhol "AS", o clube prepara uma proposta de renovação para o jogador brasileiro, eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2024. O novo acordo deve ser oficializado em junho de 2025.

O atual vínculo de Vini Jr com o Real Madrid é válido até junho de 2027. O brasileiro tinha o segundo menor salário até renovar o contrato em outubro de 2023. Agora, o craque quer um reconhecimento compatível com as conquistas e chegar ao patamar salarial de Mbappé.

Atualmente, somente o zagueiro Alaba e o atacante Mbappé recebem acima dos 10 milhões de euros por ano (cerca de R$ 60 milhões) no Real Madrid. A renovação também tem o objetivo de proteger o clube contra possíveis investidas. Em 2024, Vini Jr foi alvo do futebol saudita.

Vini Jr foi eleito o melhor do mundo pela Fifa e também pela Globe Soccer Awards. Em 2024, o brasileiro foi decisivo para as conquistas da Liga dos Campeões e do Intercontinental, sendo eleito o melhor das finais e das competições. Além disso, também levou o Real Madrid ao título do Campeonato Espanhol.