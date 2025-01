Frederick Kerley, medalhista olímpico, foi preso em Miami Beach - Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/01/2025 18:53

O velocista estadunidense Frederick Kerley foi preso na última quinta-feira (2), em Miami Beach. De acordo com o "WSVN Miami", o medalhista olímpico foi detido após entrar em confronto com a polícia e terá de responder por agressão e resistência à prisão sem violência ou conduta desordeira.

De acordo com a publicação, Kerley se aproximou de uma operação policial em clara preocupação com seu carro, que estava estacionado nas proximidades. O atleta, após contato com agentes de segurança, ficou agressivo e se recusou a sair do local quando solicitado pelas autoridade.

Com a confusão, um reforço de emergência foi chamado e uma arma de choque foi utilizada para conter Frederick Kerley. Em seguida, uma viatura o levou à delegacia

O velocista foi medalhista de prata nos 100m nos Jogos Olímpicos de Tóquio e o bronze em Paris.