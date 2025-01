Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2025 14:50

Rio - A ex-goleira de hóquei no gelo, Mikayla Demaiter, já iniciou 2025 fazendo a alegria dos seus fãs. A beldade publicou um ensaio sensual, utilizando apenas um biquíni que tem a cor azul como predominante. Ela recebeu muitos elogios dos seguidores no Instagram.

"Perfeita", "deslumbrante", "Que mulher incrível", "Como pode ser tão gata?", "A cada dia mais perfeita", "Sua luz nos alegra a cada dia", foram alguns dos comentários feitos no perfil de Mikayla no Instagram.

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter, de 25 anos, defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram.