Sole Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 04/01/2025 12:45

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, começou o ano com a corda toda. Em seu perfil no Instagram, a beldade sensualizou publicando uma foto em que aparece vestindo apenas uma vazada lingerie amarela. A imagem levou seus fãs ao delírio.

"Preciosa", "Que começo de ano perfeito", "Gostaria de tê-la comigo", "Faça um OnlyFans, por favor", "Você é realmente a mais perfeita", foram alguns dos comentários.

Sole Cardozo faz muito sucesso no Paraguai como apresentadora em programas de TV e também de rádio. A beldade faz publicidade para uma rede de motéis e preservativos.

Musa do Olimpia, principal clube do país, Sole Cardozo tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.