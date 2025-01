Kauã Elias em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 04/01/2025 11:20

Rio - Além da reformulação do elenco com a contratação de jogadores mais jovens, o Fluminense deverá ter em 2025 uma participação maior de Xerém na equipe profissional. Titular no segundo semestre, Kauã Elias, de 18 anos, é o principal destaque de um grupo que conta com grandes promessas.

Em 2024, o Fluminense conquistou os títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17. Com um domínio avassalador, o Tricolor terá nesta temporada que se inicia alguns jogadores que fizeram parte daquele grupo. Dois se destacam: Isaque e Riquelme Felipe.

O atacante e o meia, ambos de 17 anos, já estão treinando com o elenco do Fluminense para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Marcão irá comandar a equipe, enquanto os jogadores que disputaram o Brasileiro e o Mano Menezes só deverão fazer suas estreias em 2025 depois de algumas rodadas.

Kauã Elias só irá se reapresentar no próximo dia 8. O jovem tem tudo para se desenvolver ainda mais na atual temporada, já que no ano passado, ele pulou de quarta opção, atrás de Germán Cano, John Kennedy e Lelê, para titular em um momento em que o Fluminense estava na última colocação do Brasileiro.