Juan Pablo Freytes é reforço do Fluminense - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 04/01/2025 14:18 | Atualizado 04/01/2025 14:25

Rio - O Fluminense oficializou a contratação do zagueiro argentino Juan Freytes, de 24 anos, que estava no Alianza Lima (PER). O jogador se apresentou no CT Carlos Castilho neste sábado (4), passou por exames médicos e firmou vínculo válido até o fim de 2028.

"A verdade é que estou muito contente e muito feliz pela oportunidade. Para mim, é um clube enorme e que muitas vezes só vi pela televisão. Estou muito contente. Espero conquistar muitas coisas juntos e vamos seguir para fazer história nesse clube tão lindo", disse o defensor, ao site do Flu.

No dia 27 de dezembro do ano passado, o clube já havia anunciado acordo com o Alianza Lima pela transferência de Freytes. O Tricolor adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta.

Juan Pablo Freytes é o novo Guerreiro do FLUMINENSE! pic.twitter.com/BC6lYnu9Df — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 4, 2025

Juan Freytes foi revelado pelo Newell's Old Boys, da cidade de Rosário, e atuou pelo Independiente Rivadavia, antes de deixar o país. Na carreira, também jogou pelo Unión La Calera, do Chile, em 2023.

Na última temporada, o defensor enfrentou o Fluminense pela Libertadores e teve boa atuação. No total, ele entrou em campo em 40 jogos pelo Alianza Lima, fez quatro gols e deu quatro assistências.

Agora, Freytes é o terceiro atleta que atuava no futebol peruano a ser contratado pelo Fluminense, após enfrentar o clube pela Libertadores. No ano passado, o Tricolor trouxe Kevin Serna, também do Alianza Lima, e Ignácio, do Sporting Cristal.