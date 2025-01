João Fonseca é a grande promessa do tênis brasileiro - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 04/01/2025 13:27

João Fonseca começou muito bem o ano de 2025. Neste sábado (4) o tenista bateu o norte-americano Ethan Quinn por 2 sets a 0, com um duplo 6-4. Com a vitória, ele conquistou o Challenger de Camberra, na Austrália, registrando seu terceiro título profissional na carreira.

O brasileiro chegou a última partida da competição sem perder um set, nos jogos contra Mackenzie McDonald, Duje Ajdukovi, Harold Mayot e Jacob Fearnley. Contra Quinn, ele afirmou o favoritismo, não perdeu nenhum set, e terminou o torneio invicto.

O primeiro set foi equilibrado, com João Fonseca confirmando todos os seus serviços e obtendo uma quebra decisiva no nono game para fechar em 6 a 4 após 30 minutos. No segundo set, o brasileiro quebrou o saque do adversário no terceiro game e abriu 3 a 1. Novamente, ele fechou em 6 a 4 e garantiu a vitória.

João alcançou sua décima vitória consecutiva e permanece invicto desde o título no Next Gen Finals. Na próxima segunda-feira(6) ele inicia sua participação no qualifying do Grand Slam.