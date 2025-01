Comemoração de Mohamed Salah - Glyn Kirk / AFP

Publicado 07/01/2025 14:45

Liverpool (ING) - Mohamed Salah voltou a receber críticas do ex-jogador Jamie Carragher. Um dos grandes ídolos da história recente do Liverpool, o ex-zagueiro condenou a forma como o egípcio e outros nomes como o lateral-direito Alexander-Arnold estão conduzindo as renovações com o clube inglês.

Após receber a nova crítica, Salah não ficou calado. O egípcio usou as redes sociais para rebater Jamie Carragher.

"Estou começando a achar que você está obcecado por mim", escreveu o jogador.

Salah, de 33 anos, tem contrato com o Liverpool até junho deste ano e já pode assinar pré-contrato com outra equipe. O egípcio prioriza a permanência nos Reds, mas as partes ainda não chegaram a um acordo. Alexander-Arnold, por sua vez, tem acerto verbal com o Real Madrid, da Espanha, e não deve permanecer.

Apesar da indefinição do futuro, Salah vive uma grande fase na temporada 2024/25 com o Liverpool, que lidera o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões. O atacante egípcio soma 21 gols e 17 assistências em 27 jogos com os Reds.

Salah foi contratado em 2017. Desde então, disputou 378 jogos, fez 232 gols e deu 105 assistências, além de conquistar títulos como um Campeonato Inglês, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Copa da Inglaterra, uma Supercopa da Inglaterra e duas Copas da Liga Inglesa.