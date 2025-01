Evanilson tem cinco gols pelo Bournemouth - AFP

Publicado 07/01/2025 14:18 | Atualizado 07/01/2025 14:57

Evanilson se viu obrigado a interromper a boa sequência como titular do Bournemouth. O atacante ex-Fluminense passou por uma cirurgia após fraturar um dedo do pé direito, no sábado (4), na vitória por 1 a 0 sobre o Everton.

"Outra performance incansável do atacante brasileiro, que tem sido fundamental na boa forma recente do clube, chegou ao fim quando ele foi substituído por desconforto nos minutos finais", afirmou o clube inglês em comunicado.



Devido às dores, Evanilson, que tem cinco gols em 20 partidas na temporada, passou por exame, que constatou a fratura no quarto metatarso e a necessidade da cirurgia. Ele tem prazo de retorno entre seis a oito semanas.



"Todos no AFC Bournemouth desejam felicidades a Eva e esperamos vê-lo retornar ao campo em breve", disse o clube.