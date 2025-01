Ganso foi um dos destaques em 2024 - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/01/2025 18:30

Rio - Com cinco reforços anunciados, o Fluminense segue mapeando o mercado em busca de mais reforços. O Tricolor avalia a possibilidade trazer um apoiador para o elenco, porém, o clube carioca só irá investir, caso consiga um nome que tenha características similares a de Paulo Henrique Ganso, o camisa 10 da equipe. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Atualmente, o Fluminense conta com Ganso, Renato Augusto e Lima como apoiadores. Além disso, o Tricolor aposta bastante em Isaque e Riquelme Felipe, destaques da equipe sub-17, que subiram para o elenco profissional e vão participar do começo do Campeonato Carioca.

Apesar da temporada ruim em 2024, Ganso foi um dos principais jogadores do Fluminense no ano. No total, o camisa 10 entrou em campo em 51 partidas, fez quatro gols e deu dez assistências em favor do Tricolor.

Até o momento, o Fluminense já oficializou as chegadas do goleiro Marcelo Pitaluga, do zagueiro Juan Pablo Freytes, do volante Hércules e dos atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega.