Kauã Elias - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE

Kauã EliasMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE

Publicado 06/01/2025 19:25

abriu mão de seus dois últimos dias de férias e se reapresentou ao Fluminense nesta segunda-feira (6). O jogador optou por antecipar sua volta ao CT Carlos Castilho para iniciar o recondicionamento físico de olho na temporada de 2025. Rio - O atacante Kauã Eliase se reapresentou aonesta segunda-feira (6). O jogador optou por antecipar sua volta ao CT Carlos Castilho para iniciar o

LEIA MAIS: Fluminense busca informações e estuda investida por atacante do Palmeiras

próxima quarta-feira (8), data em que os jogadores do elenco principal se reapresentarão. Porém, tomou a decisão de iniciar os trabalhos antes de completar 30 dias de férias que tem direito. Olha só quem tá de volta! Bem-vindo à temporada 2025, @kauaaelias! pic.twitter.com/L4X8qBry8t — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 6, 2025 Kauã era aguardado apenas na. Porém, tomou a decisão de iniciar os trabalhos antes de completar 30 dias de férias que tem direito.

Nesta segunda, o atacante fez apenas trabalhos de fisiologia e não foi a campo. Nos próximos dias, ele começará a preparação física para o ano de 2025.

Com o elenco principal em pré-temporada, o Fluminense jogará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com um time formado por garotos. O auxiliar permanente Marcão é quem comandará a equipe. A estreia será no dia 12 de janeiro, contra o Sampaio Corrêa (RJ), às 19h, em Moça Bonita.