Publicado 06/01/2025 12:48 | Atualizado 06/01/2025 12:56

Rio - O torcedor do Fluminense deve ver um time diferente do ano passado nesta temporada. O técnico Mano Menezes iniciou uma ruptura do modelo de jogo anterior e fez as mudanças necessárias para 2025, participando do planejamento e contratações. Com isso, o Tricolor das Laranjeiras deve ter uma "cara nova" neste ano.

Nomes como Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ganso e Arias são considerados o "esqueleto" do time. Já Keno e Cano perderam espaço no ano passado, mas prometem recuperar um lugar na equipe titular. No ano passado, o uruguaio Bernal e os colombianos Fuentes e Serna conquistaram espaço, e foram os primeiros da reformulação.

Para a temporada de 2025, o Fluminense seguiu a linha de contratações da janela de transferências de agosto do ano passado. A diretoria tricolor investiu em apostas como o zagueiro Juan Freyes, do Alianza Lima; o volante Hércules, do Fortaleza; e os jovens atacantes Paulo Baya, do Goiás, e Joaquín Lavega, do River Plate-URU.



Além deles, o Fluminense também acertou a contratação do lateral-esquerdo Renê, que não renovou com o Internacional, e o retorno do goleiro Marcelo Pitaluga, revelado nas categorias de base do clube e que estava no Liverpool, da Inglaterra, desde setembro de 2020. E os novos reforços prometem esquentar a disputa por posições no time.

Na defesa, existe uma disputa por vaga ao lado de Thiago Silva na zaga e na lateral esquerda. Ignácio, Freyes, Thiago Santos e Manoel disputam o lugar ao lado do camisa 3. Já na lateral, Fuentes terminou a temporada passada como titular, mas disputará posição com Renê — Diogo Barbosa deixou o clube rumo ao Fortaleza.

No meio, a tendência é que Bernal continue como titular e assumindo de vez a posição deixada por André. Do seu lado, Martinelli ganhou a concorrência de Hércules, principal reforço tricolor na temporada. Ganso é o camisa 10, mas pode ganhar um concorrente, já que o clube procura por mais um meia no mercado. Nomes como Lima corre por fora.

Por fim, o ataque é o setor que promete mais mudanças. Kauã Elias ganhou o lugar de Cano no ano passado, mas o argentino tem se dedicado até mesmo nas férias para recuperar a posição. O Fluminense ainda tem negociações avançadas com Canobbio, do Athletico-PR, que pode aumentar a disputa no ataque. Ainda tem Lelê retornando de lesão e que deve ganhar chances no Carioca.

Já nos lados, a disputa pelo lado esquerdo promete ser a mais forte. Serna e Keno travaram uma disputa no ano passado, e ela segue em aberto. Paulo Baya e Joaquín Lavega, que também jogam pelo mesmo setor, vão aumentar a concorrência. Do lado direito, Arias é titular absoluto, mas o compatriota Serna também foi bem atuando pelo lado direito, quando necessário, em 2024.

Não dá para esquecer os moleques de Xerém. Destaques da "Esquadrilha 07", que conquistou a Copa do Brasil e Brasileirão sub-17 no ano passado, o meia Riquelme e o atacante Isaque foram integrados ao profissional e podem ganhar oportunidades. Isaque, por exemplo, se tornou o primeiro da geração de 2007 a estrear profissionalmente, na vitória sobre o Cuiabá, em novembro do ano passado.