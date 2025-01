John Kennedy vai defender o Pachuca - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 05/01/2025 19:40

Rio - O atacante John Kennedy, de 22 anos, já realizou seu primeiro treino pelo Pachuca, do México. O jovem, revelado em Xerém, passou por uma bateria de exames médicos e aguarda somente a resolução dos últimos detalhes burocráticos para ser anunciado pelo seu novo clube. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O Fluminense vai receber 500 mil dólares (algo em torno de R$ 3 milhões na cotação atual) pelo empréstimo do atacante ao clube mexicano. A opção de compra, por sua vez, será de 6 milhões de dólares (cera de R$ 36,5 milhões hoje) por 70% dos direitos de John Kennedy.

O Pachuca será o terceiro clube de John Kennedy. No começo de 2023, o atacante foi emprestado para a Ferroviária, de São Paulo, e foi um dos destaques da equipe no Campeonato Paulista.

Revelado pelo Fluminense, John Kennedy se profissionalizou em 2021. Considerado uma grande promessa, o atacante passou por muitos problemas extracampo e não conseguiu explodir. Em 2023, o jogador viveu um ano de exceção, sendo decisivo no título da Libertadores do Fluminense, marcando em todas as fases eliminatórias, inclusive o gol que valeu a conquista na final contra o Boca Juniors.