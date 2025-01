Marcelo Pitaluga foi formado na base do Fluminense, mas nunca jogou pelo profissional - Divulgação / St. Patrick

Marcelo Pitaluga foi formado na base do Fluminense, mas nunca jogou pelo profissionalDivulgação / St. Patrick

Publicado 06/01/2025 09:32 | Atualizado 06/01/2025 09:34

realizar exames médicos para assinar o contrato.

Fluminense anunciou na manhã desta segunda-feira (6) o acerto com o Liverpool para repatriar Marcelo Pitaluga. Falta apenas o goleiro de 22 anos

Promessa da categoria de base tricolor, o jovem foi vendido em 2020 ao clube inglês por 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões à época), mais bonificações.

Agora, o Fluminense traz de volta sem custos e fica com 60% dos direitos econômicos de Pìtaluga. Para liberá-lo, o Liverpool ficará com os 40% restantes.



A carreira de Marcelo Pitaluga



O jovem goleiro nunca jogou pelo profissional do clube que o revelou, nem pelo Liverpool (ficou no banco de reservas em sete jogos). Por outro lado, atuou com certa regularidade nas equipes sub-21 e sub-23 dos ingleses.



Em solo europeu, ele passou as últimas temporadas emprestado. Ele defendeu as cores do Macclesfield, da sétima divisão inglesa, do St. Patrick, da Irlanda, e do Livingston, da Escócia.



Quem o Fluminense contratou



O goleiro passa a ser o quinto reforço para a temporada 2025. Até o momento, o Tricolor já anunciou o zagueiro Juan Freytes, o volante Hércules e os atacantes Joaquín Lavega e Paulo Baya.