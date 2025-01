Rony, atacante do Palmeiras - SERGIO LIMA / AFP

Publicado 06/01/2025 14:51

Fluminense. De acordo com o "ge", o Tricolor fez uma consulta ao time paulista para saber a situação do jogador e estuda abrir negociações para tentar a contratação. Rio - O atacante Rony, do Palmeiras, é mais um nome que interessa ao. De acordo com o "ge", o Tricolor fez uma consulta ao time paulista para saber a situação do jogador e

O Palmeiras não se opõe a uma saída de Rony, que interessa outros clubes brasileiros. No Verdão desde 2020, o atacante tem contrato até o fim de 2026 e possui 50% de seus direitos econômicos ligados ao time paulista.

Rony foi peça importante no Palmeiras nos últimos anos vitoriosos da equipe. Desde a chegada de Abel Ferreira, deixou de ser ponta e passou a jogar como centroavante, onde caiu nas graças da torcida. Pelo Palmeiras, são 283 jogos e 70 gols, sendo 23 na Libertadores, competição na qual é o maior artilheiro da história alviverde.

Apesar do sucesso no Palmeiras, Rony caiu de produção nos últimos dois anos. Em 2024, foi reserva de Flaco López na maior parte do tempo e marcou apenas 10 gols em 63 jogos disputados.