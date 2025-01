Agustin Canobbio será jogador do Fluminense - José Tramontin / Athletico-PR

Publicado 06/01/2025 12:30 | Atualizado 06/01/2025 13:36

Rio - O Fluminense está muito perto de anunciar a sua sexta contratação para a temporada. O Tricolor encaminhou um acordo por Agustín Canobbio, de 26 anos, que defendeu o Athletico-PR em 2024. A operação irá levar o atacante Isaac para o Furacão. O uruguaio é esperado na reapresentação do clube carioca nesta quarta-feira. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O atacante não participou de um jogo-treino do Furacão neste fim de semana e o treinador Maurício Barbieri foi avisado que o uruguaio não irá seguir na atual temporada de 2025.

Canobbio chegou ao Athletico-PR em 2022 como a contratação mais cara da história do clube. Na ocasião, o Furacão desembolsou algo em torno de R$ 12 milhões para tirar o jogador do Peñarol, do Uruguai. Ele também passou pelo Fenix, também do seu país.

O jogador, de 26 anos, tem contrato com o clube paranaense até o fim do ano que vem, mas o rebaixamento para a Série B tornou sua permanência inviável. Na última temporada, Agustín Canobbio entrou em campo em 48 jogos pelo Athletico-PR, anotou nove gols e deu sete assistências pelo clube paranaense.