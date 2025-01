Em treino do Liverpool, Pitaluga pegou chute de Salah, que foi à loucura com a defesa do goleiro - Reprodução / Liverpool

Em treino do Liverpool, Pitaluga pegou chute de Salah, que foi à loucura com a defesa do goleiroReprodução / Liverpool

Publicado 06/01/2025 15:57

Rio - De volta ao Fluminense , Marcelo Pitaluga já foi elogiado por Van Dijk e Mohamed Salah durante seu tempo de Liverpool. Em um treinamento de finalizações, o goleiro deu trabalho aos craques do clube inglês, que o apelidaram de "pequeno Taffarel".

"Marcelo, have you been in the gym?" @mpitaluga_ pic.twitter.com/EwubnDQvB9 — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2023 O jovem de 22 anos teve sua chegada ao Tricolor confirmada na manhã desta segunda-feira (6), restando apenas os exames médicos serem feitos para que o contrato seja assinado. Ele retorna às Laranjeiras após quase cinco anos, quando foi vendido aos Reds por 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões à época). O jovem de 22 anos teve sua chegada ao Tricolor confirmada na manhã desta segunda-feira (6), restando apenas os exames médicos serem feitos para que o contrato seja assinado. Ele retorna às Laranjeiras após quase cinco anos, quando foi vendido aos Reds por 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões à época).

Sua volta foi vista como um conjunto de fatores , entre eles o interesse mútuo, o potencial e o baixo custo, já que foi contratado sem custos.

Agora, Pitaluga passa a ser o quinto reforço do Fluminense para 2025, que, até o momento, também já anunciou o zagueiro Juan Freytes, o volante Hércules e os atacantes Joaquín Lavega e Paulo Baya.

Ele será mais uma opção debaixo das traves para a equipe comandada por Mano Menezes, que tem Fábio, como titular, e Vitor Eudes, que deverá ocupar a função de segundo goleiro para esta temporada.