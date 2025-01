Goleiro Marcelo Pitaluga, do Liverpool, foi revelado pelo Fluminense - Andrew Powell/Liverpool F.C

Publicado 06/01/2025 07:40 | Atualizado 06/01/2025 07:43

Rio - O Fluminense surpreendeu com o acerto com o goleiro Marcelo Pitaluga. O jogador, de 22 anos, estava no Liverpool, da Inglaterra, mas aceitou retornar para o futebol brasileiro. Segundo o "ge", o motivo para a contratação foi um conjunto de fatores, entre eles o interesse mútuo, o potencial e o baixo custo.

Marcelo Pitaluga retorna ao Fluminense sem custos. O goleiro deixou o clube em setembro de 2020 e teve oportunidades ainda nas categorias de base do Liverpool. Depois, foi emprestado ao St. Patrick, da Irlanda, e o Livingston, da Escócia. Sem espaço nos Reds, ele foi oferecido ao Tricolor, e pesou o desejo.

O Fluminense buscava um goleiro no mercado. A diretoria tricolor tentou a contratação de Lucas Arcanjo, do Vitória, mas não houve acordo. Marcelo Pitaluga retorna ao clube com mais experiência, mas ainda é visto como uma aposta. O Tricolor terá 60% dos direitos, enquanto o Liverpool manteve 40%.

Por fim, o interesse. Fora dos planos do Liverpool, Pitaluga desejava retornar para o Brasil, especialmente para o Fluminense. O jogador conhece o clube e a torcida, o que facilitaria uma readaptação. Ele integrou a "Geração de Ouro" de Xerém, que contava com André, Luiz Henrique e João Pedro.